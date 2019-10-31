Yeliz Yeşilmen ilk kez metroya bindi 'çok korkuyorum' deyince alay konusu oldu

Adanalı iş insanı Ali Uğur Aktaş'la evliliğinden dolayı İstanbul'daki hayatından vazgeçen Yeliz Yeşilmen, önceki gün yeni şarkısı için İstanbul'a geldi. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Yeşilmen'in metrodaki paylaşımı ise hem tepki topladı hem alay konusu oldu.