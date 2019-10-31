Yeliz Yeşilmen ilk kez metroya bindi 'çok korkuyorum' deyince alay konusu oldu
Geçtiğimiz günlerde mahkemeden eşine zorla yakalama kararı çıkarılan Yeliz Yeşilmen, İstanbul'da ilk kez metroya bindiği anları paylaştı.
Adanalı iş insanı Ali Uğur Aktaş'la evliliğinden dolayı İstanbul'daki hayatından vazgeçen Yeliz Yeşilmen, önceki gün yeni şarkısı için İstanbul'a geldi. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Yeşilmen'in metrodaki paylaşımı ise hem tepki topladı hem alay konusu oldu.
Instagram'ın hikayeler kısmından bindiği metronun içinden videosunu paylaşan Yeliz Yeşilmen, ilk kez metroya bindiğini belirtti. Yeşilmen, "Çok korkuyorum. Yeraltı kapalı ve hızlı, elim ayağım titriyor." deyince ise ilginç yorumlara maruz kaldı.
Gören de safariye gitti sanacak: Yeliz Yeşilmen'in kısa sürede yayılan videosuna, "Gören de balta girmemiş ormanlara, safariye falan gitti sanacak. Alt tarafı metroya bindin ne bu hareketler?" şeklinde yorumlar yaptı.
Peki Yeliz Yeşilmen kimdir?
1978 yılının Aralık ayında Adana'da doğdu. Kariyerine modellik yaparak başladı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sunduğu ”Çarkıfelek” isimli eğlence programıyla ekranlara çıktı.