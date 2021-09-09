Yeliz Yeşilmen eşi Uğur Akkuş'tan boşandı 'Sonum Bergen gibi olmasın'

"Lütfen özel hayatımla ilgili şeyleri bir süre sormayın"

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan Yeliz Yeşilmen, özel hayatıyla ilgili gelen soruları cevapsız kalamadı. "Mesajlarınızı okuyorum, çok teşekkür ederim. Özel hayatımla ilgili de çok soru geliyor ama lütfen özel hayatımla ilgili şeyleri bir süre sormayın. Biz böyle lay lay lom şekilde gidelim" dedi.