Yeliz Yeşilmen canlı yayında şiddet sorusuna bakın ne dedi ağlayarak paylaşmıştı

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına evinin bahçesinden görüntülü olarak bağlanan Yeliz Yeşilmen, şunları anlattı:

"Bizim birlikteliğimiz 16-7 yıl oldu. Her ailede olduğu gibi sıkıntılar oluyor. Bunların sonunda ben de doldum. Ben aşırı duygusalım oda yaşanan bir olayın patlaması. O bir kadının kocasına olan çığlığını duyurmasıydı. Ben her şeye rağmen evliliğe devam eden kadın kafasındayım.''