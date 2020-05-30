Yeliz Yeşilmen canlı yayında şiddet sorusuna bakın ne dedi ağlayarak paylaşmıştı
Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa programına katılan Yeliz Yeşilmen, kocasından şiddet gördüğü iddiaları karşısında ne diyeceğini bilemedi. Yeşilmen, yine olay açıklamalara imza attı.
Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabı Instagram'dan ağlayarak video paylaşan ve yüzüne kezzap atılan Bergen gibi olmak istemediğini söyleyen Yeliz Yeşilmen, Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programında olay açıklamalara imza attı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına evinin bahçesinden görüntülü olarak bağlanan Yeliz Yeşilmen, şunları anlattı:
"Bizim birlikteliğimiz 16-7 yıl oldu. Her ailede olduğu gibi sıkıntılar oluyor. Bunların sonunda ben de doldum. Ben aşırı duygusalım oda yaşanan bir olayın patlaması. O bir kadının kocasına olan çığlığını duyurmasıydı. Ben her şeye rağmen evliliğe devam eden kadın kafasındayım.''
''Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' konusuyla ilgili bir şey söz konusu değil. Dolup patlayan bir kadın ağzından çıkan bilemez. Şimdi aynı evde kalıyoruz ve sorunları çözmeye çalışıyoruz."
"Bir erkeğe şiddet uyguladın mı diye sorsan 'Her evde şiddet olur' der bir erkek. Şiddetin sözlü ve fiili olanı vardır. Kocamı zan altında bırakmak istemiyorum. Benim ağlamam üzülmem ayıp mı? Ağlamak, isyan etmek çok normal bir şey. O öfkeyle ağzımdan çıkan bir şeydi.''