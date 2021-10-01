BIST 1.398
DOLAR 8,86
EURO 10,27
ALTIN 499,96

Yeliz Yeşilmen ağzından kaçırdı: Eski kocam hakkında konuşursam 50 bin dolar öderim

Yeliz Yeşilmen ağzından kaçırdı: Eski kocam hakkında konuşursam 50 bin dolar öderim

Şarkıları, yorumları ve özel hayatı ile sık sık magazin basınında konu olan Yeliz Yeşilmen TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına katıldı ve olaylı biten evliliği hakkında konuştu.

Yeliz Yeşilmen ağzından kaçırdı: Eski kocam hakkında konuşursam 50 bin dolar öderim

2 çocuğunun babası ve 'kurt bakışlım' dediği eşi Ali Uğur Akbaş'tan boşanan Yeliz Yeşilmen olaylı ayrılığın ardından 2. Sayfa'da konuştu. Yeşilmen boşandığı eşi  Ali Uğur Akbaş hakkında merak edilenleri canlı yayında anlattı.

113
Yeliz Yeşilmen ağzından kaçırdı: Eski kocam hakkında konuşursam 50 bin dolar öderim

Yeliz Yeşilmen ile Ali Uğur Akbaş, 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Uzun süredir evliliklerinde çatlaklar olan çift geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı almıştı. 

213
Yeliz Yeşilmen ağzından kaçırdı: Eski kocam hakkında konuşursam 50 bin dolar öderim

Bugün 2. Sayfa'ya katılan Yeliz Yeşilmen biten evliliği hakkında şunları söyledi...

313
Yeliz Yeşilmen ağzından kaçırdı: Eski kocam hakkında konuşursam 50 bin dolar öderim

O çok iyi bir baba ama biz anlaşamıyoruz.Kendimize evlilikle ilgili konuşma yasağı getirdik. Biz anlaşamadığımız için anlaşarak boşandık.  Kendi çocuklarım için eşimle oturup kahvaltı da yaparım, Yemek de yerim...

413