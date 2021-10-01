Yeliz Yeşilmen ağzından kaçırdı: Eski kocam hakkında konuşursam 50 bin dolar öderim
Şarkıları, yorumları ve özel hayatı ile sık sık magazin basınında konu olan Yeliz Yeşilmen TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına katıldı ve olaylı biten evliliği hakkında konuştu.
2 çocuğunun babası ve 'kurt bakışlım' dediği eşi Ali Uğur Akbaş'tan boşanan Yeliz Yeşilmen olaylı ayrılığın ardından 2. Sayfa'da konuştu. Yeşilmen boşandığı eşi Ali Uğur Akbaş hakkında merak edilenleri canlı yayında anlattı.
Yeliz Yeşilmen ile Ali Uğur Akbaş, 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Uzun süredir evliliklerinde çatlaklar olan çift geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı almıştı.
Bugün 2. Sayfa'ya katılan Yeliz Yeşilmen biten evliliği hakkında şunları söyledi...
O çok iyi bir baba ama biz anlaşamıyoruz.Kendimize evlilikle ilgili konuşma yasağı getirdik. Biz anlaşamadığımız için anlaşarak boşandık. Kendi çocuklarım için eşimle oturup kahvaltı da yaparım, Yemek de yerim...