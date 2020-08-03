Yeğeniyle pozunu paylaşan Hande Erçel'in ilginç tişörtü fiyatıyla şoke etti
Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı, Erçel'in ilginç tişörtü ise tüm dikkatleri üzerine çekti.
Murat Dalkılıç ile ayrılığı ve FOX TV'de yayımlanan yeni dizisi Sen Çal Kapımı'yla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, bayram tatilinde soluğu yeğeni Mavi'nin yanında aldı.
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Hande Erçel, çekimlerden fırsat buldukça ablası Gamze Erçel'i ziyaret ediyor. Bodrum'daki ablasını ziyaret eden Erçel, yeğeniyle de fotoğraf çektirip paylaşmayı ihmal etmedi.
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Yeğeni Aylin Mavi ile hasret gideren Hande Erçel, o anları Instagram'dan "Dağılın teyzesi geldi" notuyla paylaştı.
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Instagram'da 14.4 milyon takipçisi olan Erçel'in yeğeniyle pozlarına kısa sürede 2,4 milyondan fazla beğeni geldi.
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