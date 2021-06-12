Yeğeniyle ilişkisinin görüntüleri çıkmıştı! Murat Başoğlu aylar sonra ortaya çıktı
Televizyon programıyla tanınan Murat Başoğlu, öz yeğeniyle uygunsuz görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından aylar sonra ilk kez görüntülendi.
Bir dönemin ünlü sunucusu ve oyuncusu Murat Başoğlu, 2017'nin Temmuz ayında Muğla'nın Bodrum ilçesinde abisinin evli kızı Burcu Kabadayı Başoğlu ile yaşadığı yasak aşkın görüntülerinin ortaya çıkmıştı.
Başoğlu, Bodrum'da öz yeğeniyle uygunsuz ilişki yaşadığı iddiasıyla, ’hayasızca davranışta bulunmak’ suçlamasıyla yargılanmıştı.
Başoğlu'nun yeğeni büyük tepki çeken fotoğraflarla ilgili deniz dalgalı olduğu için yanaştıkları koyda, alkollü olan amcasının teknenin üst kısmında kendisini öptüğünü, basında yer alan fotoğraflardaki kişinin kendisi olduğunu söylemişti.
Murat Başoğlu ifadesinde yeğeni Burcu ile otele gitmek için tekneyle plajdan ayrıldıklarını, dalga nedeniyle bir koya girdiklerini, dalgadan dolayı gidemeyeceklerini anlayınca plaja döndüklerini iddia etmişti