BIST 1.461
DOLAR 8,39
EURO 10,16
ALTIN 506,76

Yeğeniyle ilişkisinin görüntüleri çıkmıştı! Murat Başoğlu aylar sonra ortaya çıktı

Yeğeniyle ilişkisinin görüntüleri çıkmıştı! Murat Başoğlu aylar sonra ortaya çıktı

Televizyon programıyla tanınan Murat Başoğlu, öz yeğeniyle uygunsuz görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından aylar sonra ilk kez görüntülendi.

Yeğeniyle ilişkisinin görüntüleri çıkmıştı! Murat Başoğlu aylar sonra ortaya çıktı

Bir dönemin ünlü sunucusu ve oyuncusu Murat Başoğlu, 2017'nin Temmuz ayında Muğla'nın Bodrum ilçesinde abisinin evli kızı Burcu Kabadayı Başoğlu ile yaşadığı yasak aşkın görüntülerinin ortaya çıkmıştı. 

118
Yeğeniyle ilişkisinin görüntüleri çıkmıştı! Murat Başoğlu aylar sonra ortaya çıktı

Başoğlu, Bodrum'da öz yeğeniyle uygunsuz ilişki yaşadığı iddiasıyla, ’hayasızca davranışta bulunmak’ suçlamasıyla yargılanmıştı.

218
Yeğeniyle ilişkisinin görüntüleri çıkmıştı! Murat Başoğlu aylar sonra ortaya çıktı

Başoğlu'nun yeğeni büyük tepki çeken fotoğraflarla ilgili deniz dalgalı olduğu için yanaştıkları koyda, alkollü olan amcasının teknenin üst kısmında kendisini öptüğünü, basında yer alan fotoğraflardaki kişinin kendisi olduğunu söylemişti. 

318
Yeğeniyle ilişkisinin görüntüleri çıkmıştı! Murat Başoğlu aylar sonra ortaya çıktı

Murat Başoğlu ifadesinde yeğeni Burcu ile otele gitmek için tekneyle plajdan ayrıldıklarını, dalga nedeniyle bir koya girdiklerini, dalgadan dolayı gidemeyeceklerini anlayınca plaja döndüklerini iddia etmişti 

418