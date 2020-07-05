Yeğeniyle cinsel ilişki yaşayan Murat Başoğlu'nu yeni sevgilisiyle evinden ettiler
BODRUM'da 3 yıl önce öz yeğeniyle teknede uygunsuz yakalanan Murat Başoğlu'nu komşuları istemeyince yeni sevgilisiyle beraber evinden oldu.
Magazin basınının tarihinde yaşanmış en büyük skandallarından birine imza atan Murat Başoğlu, şimdilerde yeni sevgilisiyle beraber yeni bir başlangıç yaptı. Her şeyi unutmaya çalışan Başoğlu için bu yeni durum ise kolay olmuyor.
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3 yıl önce Bodrum'da öz yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz şekilde yakalanan Murat Başoğlu, 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından terk edilmişti.
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asak aşk skandalıyla hafızalardan silinmeyen Başoğlu, yıllar sonra hayatına kaldığı yerden devam etmek istese de hiçbir şey istediği gibi gitmedi.
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Televizyon kariyeri biten Murat Başoğlu, Bodrum Gölköy'de bir kiralık ev tutmuştu. Yeni sevgilisiyle beraber yaşıyordu.
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