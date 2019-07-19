Yeğeni ile uygunsuz yakalanan Murat Başoğlu'nun fotoğrafları sızdı! Futbolcunun eski eşiyle...
BODRUM'da öz yeğeni ile uygunsuz görüntüleri çıkan Murat Başoğlu'nun ünlü futbolcu Ali Turan'ın eski eşi Rana Altuntaş ile görüntüleri ortaya çıktı.
İki sene önce Bodrum'da bir teknede öz yeğeni ile uygunsuz görüntüleri çıkan, aylarca magazin gündeminde konuşulan Murat Başoğlu, eşi Hande Bermek'ten rekor bir tazminat ile boşanmıştı. Başoğlu'nun yeni ilişkisi ortaya çıktı.
Murat Başoğlu'nun yeni ilişkisinde de ortaya atılan skandal bir iddia ortalığı karıştırdı. Ünlü futbolcu Ali Turan'ın boşandığı eşi Rana Altuntaş ile Murat Başoğlu'nun fotoğrafları basına sızdı. Skandal iddia ise, Başoğlu ve Altuntaş'ın daha boşanmadan ilişkiye başladığı oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre; öz yeğeni ile uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan Murat Başoğlu'nun yine yasak bir aşka imza attığı ve Ali Turan'ın eski eşi Rana Altuntaş ile beraberliğinin Altuntaş'ın Turan ile evli olduğu zamanda başladığı söylentiler arasında yerini aldı.
Ne olmuştu?
Murat Başoğlu geçtiğimiz yaz bir kadın ile teknede cinsel ilişkiye girerken görüntülendi. İlk anda bu olay Murat Başoğlu'nun eşi Hande Bermek'i aldatması olarak medyaya yansıdı.