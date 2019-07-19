Yeğeni ile uygunsuz yakalanan Murat Başoğlu'nun fotoğrafları sızdı! Futbolcunun eski eşiyle...

Sabah'ta yer alan habere göre; öz yeğeni ile uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan Murat Başoğlu'nun yine yasak bir aşka imza attığı ve Ali Turan'ın eski eşi Rana Altuntaş ile beraberliğinin Altuntaş'ın Turan ile evli olduğu zamanda başladığı söylentiler arasında yerini aldı.