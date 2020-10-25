Yedigöller'de sonbahar kuyruğu! Saatlerce beklediler

Çok sayıda vatandaş içeri girmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Yedigöller Milli Parkı'nda oturma alanları ve kamp alanları da doldu. Tuvaletlerde de uzun kuyruklar yaşandı. Ayrıca otoparklarda yer kalmayınca araçlar, ormanlık alanlara ya da yol kenarına park edildi. Çok sayıda jandarma ekibi de bölgede trafiği düzenlemek için ve HES kodu kontrolü yapmak için görev aldı.