Yediğiniz zaman hücrelerinizi yenileyecek o besinler!

Hücre bölünmesi hücrelerimizin yenilenmesini ve çoğalmasını sağlar. Saç, cilt kan hücrelerimiz ve iç organlarımız bu süreçte yenilenir. Bu besin önerileri hastalık riskinizi azaltır ve vücudunuzun yenilenmesine yardımcı olur.

Yağlı tohumlar: Ceviz, fındık, badem ve keten tohumu gibi, yağlı tohumlar içerdikleri çoklu doymamış yağ asidi olan Omega 3 sayesinde hem vücudu hem beyni yenilemeye yardımcı oluyor. Ayrıca kötü huylu kolesterolün de azalmasına yardımcı oluyor.

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Hamsi: Mevsimine uygun şekilde tüketilmesi gereken omega 3 yönünden zengin bir balık olan hamsi pişirme yöntemi olarak kızartma yerine ızgara ya da buğulama tercih edilmelidir. Aynı zamanda damarlardaki endotel hücrelerin yapısını koruyarak kalp rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı oluyor.

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Havuç: İnce bağırsakta A vitaminine dönüştürülen ve vücudumuzda bulunan serbest radikal dengesinin korunmasına yardımı olan beta karoten cilt, saç ve tırnakların korunmasından, kalp hastalıkları riskinin azaltılmasına kadar faydası vardır.

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Ispanak: Kasları güçlendiren, zihinsel ve bedensel yorgunluğu önleyen ıspanağı çiğ haliyle salata olarak tüketebilir veya pişirerek sebze yemeği yapabilirsiniz.

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