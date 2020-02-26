Yediğiniz zaman hücrelerinizi yenileyecek o besinler!

Yağlı tohumlar: Ceviz, fındık, badem ve keten tohumu gibi, yağlı tohumlar içerdikleri çoklu doymamış yağ asidi olan Omega 3 sayesinde hem vücudu hem beyni yenilemeye yardımcı oluyor. Ayrıca kötü huylu kolesterolün de azalmasına yardımcı oluyor.