Yazlık kiraları sezonluk 400 bin liraya yükseldi! Çifte vurgun yapıyorlar

Çeşme'yi Bodrum takip ediyor

Popüler tatil yerleri arasında yer alan Bodrum’da da kiralık yazlıklar bulunuyor. 250 bin lira civarında sezonluk kiralanan yazlıklarda tatil yapmak mümkün hale geliyor. Aylık olarak düşünüldüğünde ise 83 bin liraya tatil gerçekleştirilmiş oluyor.