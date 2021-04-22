Yazlık kiraları sezonluk 400 bin liraya yükseldi! Çifte vurgun yapıyorlar
Koronavirüs salgını nedeniyle yazın kalabalıktan uzak, izole bir tatil yapmak isteyenler büyük bir serveti gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Çeşme, Bodrum, Marmaris gibi tatil bölgelerinde sezonluk kiralar 400 bin liraya ulaştı. Kiralar peşin ve döviz olarak elden olarak teslim edilmesi de talep ediliyor. Böylece hem pandemi bahanesiyle haksız kazanç elde ediliyor, hem de devletten vergi kaçırılıyor.
Koronavirüs pandemisiyle birlikte fırsatçılar ortaya çıkmaya başladı. Türkiye’de tatil sezonunun başlamasına çok az bir süre kala otel yerine yazlık evleri tercih edenlerin kesenin ağzını iyice açması gerekiyor. 3-4 aylık kiralamalarda servet talep eden ev sahibi, emlakçı, aracı, komisyoncular tatil sektörünü olumsuz etkilemeye başladı.
Sezonluk 400 bin lira istiyorlar
Yaz sezonu olarak bilinen Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında kiralanan yazlıklar için fahiş fiyatlar ortaya atılmaya başlandı. Alaçatı’daki 140 metrekare villaya sezonluk olarak 400 bin lira fiyat çekildi.
Çeşme bölgesinde 200 bin ile 400 bin lira arasında değişen fiyatlardan yaz sezonu için kiralık yazlıklar kiracılarını beklemeye başladı.
Çeşme'yi Bodrum takip ediyor
Popüler tatil yerleri arasında yer alan Bodrum’da da kiralık yazlıklar bulunuyor. 250 bin lira civarında sezonluk kiralanan yazlıklarda tatil yapmak mümkün hale geliyor. Aylık olarak düşünüldüğünde ise 83 bin liraya tatil gerçekleştirilmiş oluyor.