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Yazlık dairede öldürülmüş halde bulundu! Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Yazlık dairede öldürülmüş halde bulundu! Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kadın öğretmeni bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan şüpheli gözaltına alındı.

Yazlık dairede öldürülmüş halde bulundu! Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı

Ekipler kayıp olarak aranan matematik öğretmeni Demir'in (47) dün  yazlık dairede öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin araştırmasını sürdürdü.

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Yazlık dairede öldürülmüş halde bulundu! Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı

Ekipler, cinayet zanlısının Demir'in özel bir kurs merkezinde öğretmenlik yapan arkadaşı M.O. olduğunu tespit etti. Demir'in kredi kartlarından alışveriş yapıp bir süre pansiyonda kalan zanlının Konya'ya gittiği belirlendi.

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Yazlık dairede öldürülmüş halde bulundu! Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı

Kaldığı adrese düzenlenen operasyonda yakalanan M.O, işlemleri için Erdemli ilçesine getirildi.

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Yazlık dairede öldürülmüş halde bulundu! Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı

Ayaş Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Derya Demir'e ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatılmış, matematik öğretmeni kadının, babasının evinin karşısındaki yazlık dairede bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti.

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