Yazın yapmamanız gerekenler! Cilt sağlığı için bunlara dikkat edin

Sivilce sıkmak: “Sivilcenizi sıktığınızda, gözeneği tıkayan her ne ise dışarı çıkar ama büyük kısmı içerde, cildin altında kalır. Ama nedense her seferinde yine de sivilcenizi sıkmak, çirkin bir soruna en uygun çözüm gibi gelir”