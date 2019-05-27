Yazın yapmamanız gerekenler! Cilt sağlığı için bunlara dikkat edin
Her gün bilerek veya bilmeyerek yaptığımız bazı şeylerin cildimize oldukça zarar verebildiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, yazın dikkat etmeniz gerekenleri sıraladı.
"Yapılmaması gereken şeylerden uzak durmaya çalışırsak cilt sağlığımız için büyük bir iyilik yapmış oluruz" diyen Nejat Ertek, asitli içeceklerden tutun da temizlenmeyen güneş gözlüğüne kadar dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Sivilceleri patlatmanın uzun vadede daha büyük sıkıntılara ve izlere yol açabileceğini belirten Ertek, konuşmasına şu şekilde devam etti:
Sivilce sıkmak: “Sivilcenizi sıktığınızda, gözeneği tıkayan her ne ise dışarı çıkar ama büyük kısmı içerde, cildin altında kalır. Ama nedense her seferinde yine de sivilcenizi sıkmak, çirkin bir soruna en uygun çözüm gibi gelir”
Havuz suyu: Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek açıklamasını şöyle sürdürdü; “Malum sıcaklar iyice kendini göstermeye başladı. Serinlemek için ilk akla gelen havuzlardır. Ancak havuzlardaki suda yüksek miktarda klorlu vardır.Klorlu su cilt için sakıncalıdır.Çünkü kimyasal yapısı gereği cildin doğal yapısına zarar verir.Ayrıca cilde sürülen nemlendirici ve güneş kremleri ile etkileşime girerek cilt sağlığını olumsuz yönde etkiler.Bu nedenle havuz yerine denizi tercih etmenizde fayda var.
Tuzlu yiyecekler: Tuzlu besinlere dayanamıyorsanız, cildinizin susuz kalmasına yol açabilirsiniz. Beslenmenizdeki aşırı sodyum cildinizdeki nemi emer ve cildinizin kurumasına, solgunlaşmasına sebep olur. Bundan korunmak için tuzlu atıştırmalıklardan ve yiyecekleri aşırıya kaçmadan belli ölçüde tüketin.