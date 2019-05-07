Yazın vazgeçilmezi olan güneş kremleri hakkında korkutan gerçek

Avobenzon, oksibenzon, ecamsule ve oktokrilen kimyasalları üzerinde yapılan araştırma güneş kremlerindeki gerçeği ortaya çıkardı. Araştırma kapsamında 24 sağlıklı gönüllü, bir hafta boyunca güneş kremi kullandı. Günde dört kez vücutlarının yüzde 75'ine krem süren bu kişilerden belli aralıklarla kan örnekleri alındı. İlk gün sonunda ecamsule krem kullanan altı kişiden beşinin kanında istatistiksel olarak yüksek oranda bu kimyasala rastlandı.