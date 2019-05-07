Yazın vazgeçilmezi olan güneş kremleri hakkında korkutan gerçek
ABD'de yapılan bir araştırmaya göre güneş kremindeki üç kimyasalın kandaki seviyesinin arttığı ve son kullanımdan sonra en az 24 saat daha kanda kaldığı ortaya çıktı.
Avobenzon, oksibenzon, ecamsule ve oktokrilen kimyasalları üzerinde yapılan araştırma güneş kremlerindeki gerçeği ortaya çıkardı. Araştırma kapsamında 24 sağlıklı gönüllü, bir hafta boyunca güneş kremi kullandı. Günde dört kez vücutlarının yüzde 75'ine krem süren bu kişilerden belli aralıklarla kan örnekleri alındı. İlk gün sonunda ecamsule krem kullanan altı kişiden beşinin kanında istatistiksel olarak yüksek oranda bu kimyasala rastlandı.
Oksibenzon, avabenzon ve oktokrilen içeren kremler kullanan kişilerin ise tümünün kanında yüksek oranda kimyasal çıktı. Özellikle oksibenzon seviyesinin diğer kimyasallarınkinden 50-100 kat daha yüksek olduğu görüldü.
Amerikan Dermatoloji Akademisi'nden Dr. David Leffell, bu kimyasalların kana karışmasının etkileri konusunda ileri çalışmalar yapılması gerektiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu: "Araştırmalar tamamlanıncaya kadar güneş kremi kullanımına devam edilmeli"
Güneş kremleri konusunda her yıl tavsiyeler yayımlayan Çevre Çalışma Grubu Dairesi'nin Başkan Yardımcısı Scott Faber de "Asıl düşman güneş. Burada haber değeri taşıyan şey, cildimize sürdüğümüz maddelerin vücudumuz tarafından emilmesi değil. Güneş kremi üreticilerinin şimdi bu kimyasalların sağlık riski oluşturup oluşturmadığını incelemesi gerekiyor" dedi.