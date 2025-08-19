Yazın en büyük organizasyonu! Saadettin Saran'dan nikah öncesi korkutan çıkış...

SADETTİN SARAN'DAN ESPRİLİ ÇIKIŞ

Nikah hazırlıkları sürerken Lal ve Tolga önceki gün bir araya geldi. Çifte sonradan katılan Sadettin Saran ise gülümseten bir sürprize imza attı. İçeri girerken yüksek sesle "Ne oluyor burada? Ben vermiyorum kızımı. Düğün iptal. Başlatmayın düğününüze müğününüze" diyerek ortalığı kahkahaya boğdu.