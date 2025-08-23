BIST 11.372
Yaz Yıldırım'dan Kerem Aktürkoğlu hakkında bomba sözler! "Bize yakışmıyor"

Yaz Yıldırım'dan Kerem Aktürkoğlu hakkında bomba sözler! "Bize yakışmıyor"

Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, katıldığı bir programda Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştu.

Kerem'i Fenerbahçe'de istemediğini söyleyen Yaz Yıldırım, ''Gelmesin. İyi oyuncu değil. Kerem bize yakışmaz. Bize çok büyük transferler lazım.'' dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı olan Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'dan transfer gündemine dair çarpıcı bir açıklama geldi.

"KEREM BİZE YAKIŞMAZ''

Sports Digitale'e konuşan Yaz Yıldırım, Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe'de görmek istemediğini söyleyerek, ''Gelmesin. İyi oyuncu değil. Kerem bize yakışmaz. Bize çok büyük transferler lazım.

Brezilya, Fransa, Arjantinli oyuncular lazım. Biz Kerem Aktürkoğlu'nu almayalım. Kerem yakışmaz bize.'' dedi.

