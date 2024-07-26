Yaz yağmurları serinlik verecek! Meteoroloji İstanbul dahil 15 il için uyarı yaptı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji verilerine göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve diğer 14 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı verildi.