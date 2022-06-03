Yaz sezonu açıldı gurbetçiler kapıya dayandı! Kapıkule'de gurbetçi trafiği

"Tüylerimiz diken diken oluyor"

Almanya'dan gelen gurbetçi Gökben Kurtar Avcı, Türkiye'ye ayak bastığında gözlerinin dolduğunu ifade ederek, "O bayrak orada dalgalandığında tüylerimiz diken diken oluyor. Bambaşka bir duygu. Çok mutluyuz. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Bize Almancı diye tabir edenler Türkiye'nin kıymetini bilsinler. Orada biz saat gece 03.00'te işbaşı yapıyoruz. Zamanında ailemiz oraya gitmiş, seçme hakkımız yoktu. Biz de Türk vatandaşıyız. 18 saat gümrükte beklediğimiz oluyor. Biz bir şeylerin eziyetini çekerek geliyoruz" şeklinde konuştu