Yaz kış üşüyen el ve ayaklara dikkat!
Eğer yaz kış el ve ayak üşümesi yaşıyorsanız bu belki de sadece kansızlık ile alakalı değildir. Yaz kış farketmeksizin sürekli el ve ayaklarınız üşüyorsa sebebini bilmeniz gerekiyor. İşte ayrıntılar!
Metabolizması zayıf olan kişilerde kalp vücuda yeterli miktarda kan pompaladığında ayaklara kan gitmez bu da üşümeye neden olur. Bu durum genelde düzensiz beslenen ve masa başında çalışanlarlarda görülür.
Raynaud Fenomeni
El ve ayak parmaklarındaki kan damarlarının soğuğa veya strese geçici olarak aşırı tepki vermesi 'Raynaud Fenomeni' rahatsızlığı olarak adlandırılır. Çoğu insan için ciddi bir sağlık problemi değildir, ancak bazı kişilerde kan akışındaki azalma hasara neden olabilir.
Zayıf dolaşım
Soğuk ayakların en yaygın nedenlerinden biri de zayıf dolaşımdır. Kötü dolaşım, ayaklarınızın düzenli olarak soğuk olmasına neden olur. Dolaşım problemleri, kalbin yeterince hızlı bir şekilde vücuttan kan pompalaması için mücadele ettiği bir kalp rahatsızlığı sonucu da ortaya çıkabilir. Kötü dolaşım, sedanter yaşam tarzından çok fazla oturmanın sonucu olabilir. Bütün gün bir masada oturursanız, bunu yaşayabilirsiniz. Sigara içmek de dolaşım bozukluğuna neden olabilir.
B12 Eksikliği
B12 vitamini kırmızı kan hücrelerinin üretiminde çok önemlidir. B12 en fazla kümes hayvanları, et, yumurta ve süt içerisinde bulunmaktadır.
B12 vitamini yoksa kan hücrelerinin üretimleri yavaşlar, üretilen hücrelerde kalitesiz olur ve bunun sonucunda dokulara yeterli kan ulaşmaz ve el ayak üşümesi meydana gelmektedir.