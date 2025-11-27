Yaz kış mutfağından eksik etmeyenler dikkat! Bu kış domates yerseniz...
Yaz kış tükettiğimiz besinlerden biri olan domates kış aylarında tehlike saçıyor. Karbon emisyonları üzerine çalışma yapan uzmanlar bu konuda tüketicileri uyarıyor. İşte domatesin zararları...
Karbon emisyonları üzerine çalışan uzmanlar, Kasım ve Aralık aylarında domates yemenin ciddi çevresel zararlar doğurduğunu açıkladı.
Üstelik listede yalnızca domates de yok; favori sebze ve meyveler de yer alıyor.
Karbon ayak izi konusunda otorite kabul edilen Mike Berners-Lee, 'How Bad Are Bananas?' (Muzlar Ne Kadar Kötü?) adlı kitabında özellikle kış aylarında sebze ve meyvelerin mevsimsiz tüketiminin karbon ayak izini katladığını belirtti. The Express'e konuşan uzman, "Bu kış mevsimsel beslenin. Uçakla getirilen ürünlerden uzak durun" uyarısında bulundu.
Nedenini ise özetle kısa raf ömrü olan domates, marul, kuşkonmaz, çilek gibi ürünlerin kışın seralarda yetiştirilip uçakla taşınması olarak belirtti. Bunun da karbon salınımını katbekat artırdığının altını çizdi.