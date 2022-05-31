Yaz dizileri ekrana damga vuracak! Asıl bombayı Kanal D patlatacak kadroya bakın
Sezonu yorgun bitiren diziler ard arda final yaparken yerini romantik, eğlenceli ve kıpır kıpır yaz dizilerine bıraktı. Birbirinden ünlü isimlerin yer alacağı dizideki çiftler şimdiden herkesin gözdesi oldu bile! Peki hangi kanalda hangi dizi var?
Ekranlara damga vuracak yaz dizileri arka arkaya bomba gibi geliyor! Birbirinden renkli simaların yer alacağı diziler, oyuncu kadroları ve konuları ile izleyiciye tam bir yaz şöleni yaşatacak. İşte o diziler ve başrol oyuncuları..
Duy beni
Star TV'nin iddialı yaz dizileri arasında yer alacak olan "Duy Beni" dizisinin oyuncu kadrosunda "Rabia Soytürk, Caner Topçu, Berk Hakman, Helin Kandemir" yer alacak.
Duy Beni dizisinde Ekim isimli bir lise öğrencisinin arkadaşı Meltem'in başından geçen kaza sonrası felç kalması anlatılacak. Dizinin yapımcılığını Süreç Film, yönetmenliğini ise Ali Balcı üstlenecek.
İçimizdeki Ateş
Atakan Hoşgören, İpek Filiz Yazıcı, Burak Sevinç ve Ceren Benderlioğlu'nun başrollerini paylaşacağı yaz dizisini Murat Onbul kaleme alırken, senaristleri ise; Nihat Erdem ve Veli Kaya olacak.