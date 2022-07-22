Yaz dizileri bir bir ekranlara veda ediyor! Gizli Saklı'nın da fişi çekildi
Başrollerini Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal'ın rol aldığı, ekranların iddialı yaz dizilerinden "Gizli Saklı"'nın fişi çekildi. İçimizdeki Ateş ve Sevmek Zamanı adlı projelerin ardından polisiye dizi olan Gizli Saklı, reytinglerde beklenileni bir türlü veremedi. Yaz dizisi 8. bölümüyle seyircisine veda edecek...
Ekranlara iddialı giriş yapan yaz dizilerinden olan, Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal'ın başrolünü paylaştığı "Gizli Saklı"dizisi için final kararı verildi. İçimizdeki Ateş ve Sevmek Zamanı adlı projelerin ardından polisiye dizi olan Gizli Saklı, reytinglerde beklenileni bir türlü veremedi. İşte haberin detayları...
İçimizdeki Ateş ve Sevmek Zamanı'nın erken final kararının ardından şimdi de Gizli Saklı dizisi için final kararı verildi.
Yemek sahnesiyle gündem olan Gizli Saklı, düşük reytingleri nedeniyle yakın zamanda final yapacak.
Yaz dizileri bu sezon başarılı bir karne veremedi. Büyük iddialar ile başlayan yaz dizileri şu an düşük reytingler ile ekranda yer alıyor.