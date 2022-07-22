Yaz dizileri bir bir ekranlara veda ediyor! Gizli Saklı'nın da fişi çekildi

Ekranlara iddialı giriş yapan yaz dizilerinden olan, Halit Özgür Sarı ile Sinem Ünsal'ın başrolünü paylaştığı "Gizli Saklı"dizisi için final kararı verildi. İçimizdeki Ateş ve Sevmek Zamanı adlı projelerin ardından polisiye dizi olan Gizli Saklı, reytinglerde beklenileni bir türlü veremedi. İşte haberin detayları...