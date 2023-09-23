Yaz bitti sanmayın! Meteoroloji'den şaşkına çeviren hava durumu açıklaması İstanbul, İzmir, Ankara...
Yaz bitti diye düşünürken Meteoroloji'den yapılan son tahmin şaşkına çevirdi. Hafta sonu resmen kavrulacağız. Mevsim normalleri üzerine çıkması beklenen hava sıcaklıklarına karşı uzmanlardan uyarı geldi. İşte yurtta hava durumu...
Barajlar alarm veriyor, yağmur beklerken yeni bir sıcak hava dalgası ile karşı karşıyayız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adana ve çevresinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Uzmanlar; 11.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması konusunda uyarıyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yağmur sinyali verdi. Ökten şunları söyledi:
-Yağışlar 27 Eylül akşamı Ege üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyor. Nihayet yağmur sesini duyabileceğiz...