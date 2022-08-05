Yaz aylarının vazgeçilmezi konserve için uzman isimden kritik uyarı
Yaz mevsiminde hemen hemen her evde yapılan konserveler doğru şekilde yapılmadığı takdirde büyük tehlikelere yol açabiliyor. Doç Dr. Esra Acıman Demirel, konservenin nasıl yapılacağı konusunda açıklamalarda bulundu.
Kışın yemeklerde kullanılmak üzere yapılan konserveler, uygun koşullarda ve şartlarda yapılmadığı takdirde çeşitli hastalıklara, hatta ölümle sonuçlanabilen durumlara yol açabiliyor. Bu gibi durumların yaşanmaması adına Bülent Ecevit Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Doç Dr. Esra Acıman Demirel önemli açıklamalarda bulundu. Konserve yaparken en önemli konunun yeterli ısı ve basınç ile konservenin kapatılması olduğunu söyleyen Demirel, konservelerin kullanmadan önce 10 dakika boyunca kaynatılması gerektiğini belirtti.
Esra Acıman Demirel, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
Bu toksin gıdalarla bulaşan bir hastalık bu nedenle konserve yapımı sırasında yeterli ısı ile kapatılmasına dikkat edilmesi. Özellikle kapağı şişmiş kokusu bozuluş konservelerin yenmemesi gerekmekte yine 1 yaş altı çocuklarda bal tüketimi yapılmaması gerekmektedir. Gıdanın alınımdan 18- 36 saat sonra belirtiler başlıyor. İlk başta halsizlik ve yorgunlukla başlıyor. Bizim dikkat etmemiz gereken çift görmesinin olması, konuşmasının bozulması ve yutma güçlüğünün bozulması ve öyküsünde de konserve var ise mutlaka Botulizm düşünülmeli ve tedavisine en erken şekilde başlanmalı çünkü toksin ne kadar erken sürede verilirse hastanın hayatta kalması düşünülüyor
“Tadına bakmak öldürebilir”
Bozulmuş konservelerden Bir miktar bile alınmasının bile ölümcül etkileri olduğunu söyleyen Zonguldak Esra Acıman Demirel şeklinde konuştu:
“Konserve yapımına dikkat edilmesi gerekiyor. Yeterli ısı ve basınçla kapağının sıkı bir şekilde kapatılması gerekiyor ve kullanımdan önce 10 dakika boyunca kaynatılması gerekiyor. Kapağı şişmiş ve bozulmuş ürünleri tüketilmemesi gerekiyor. Mikrodalgada ısıtmak toksinleri öldürmüyor. Bu yanılgıya düşmeyin. Konservenin belli bir kısmında olabilir. Bir miktar bile alınması hastamız sadece tadına bakmış. Konserveden bir miktar bilen alınması hastalığa sebep olabiliyor."
Peki konserve nasıl yapılır? İşte konserve yapmanın püf noktaları...
Çürük olmayan, orta olgunluktaki sebzeler seçilerek hazırlıklara başlanılır. Bu madde tazelik için önemlidir.