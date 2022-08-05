Yaz aylarının vazgeçilmezi konserve için uzman isimden kritik uyarı

Esra Acıman Demirel, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Bu toksin gıdalarla bulaşan bir hastalık bu nedenle konserve yapımı sırasında yeterli ısı ile kapatılmasına dikkat edilmesi. Özellikle kapağı şişmiş kokusu bozuluş konservelerin yenmemesi gerekmekte yine 1 yaş altı çocuklarda bal tüketimi yapılmaması gerekmektedir. Gıdanın alınımdan 18- 36 saat sonra belirtiler başlıyor. İlk başta halsizlik ve yorgunlukla başlıyor. Bizim dikkat etmemiz gereken çift görmesinin olması, konuşmasının bozulması ve yutma güçlüğünün bozulması ve öyküsünde de konserve var ise mutlaka Botulizm düşünülmeli ve tedavisine en erken şekilde başlanmalı çünkü toksin ne kadar erken sürede verilirse hastanın hayatta kalması düşünülüyor