Yaz aylarının en faydalı içecekleri Sıvı kaybına karşı lezzetli önlemler

Sıcaklarda hem serinlemek hem de sıvı kaybının önüne geçmek için bu tariflerden faydalanabilirsiniz;

Sütlü mango shake

Süt ve tatlı mevsim mangolarından yapılan proteini zengin bir yaz içeceği olarak öne çıkan sütlü mango shake özellikle kilo almaya çalışanlar için bire bir. Mango demir, protein, A vitamini ve beta-karoten bakımından oldukça zengin. Ayrıca anemi hastalığının yanı sıra kalp ve göz rahatsızlıklarına da iyi gelir.