Yaz aylarında nasıl beslenilmelidir işte tüketmemeniz gereken besinler
Sıcaktan en çok çocukların, yaşlıların, hamilelerin, kalp ve şeker hastalığı olan kişilerin etkilendiğini belirten Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, yaz aylarında beslenme konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
Yaz aylarında vücudun iyon ve mineral kaybının oldukça fazla olması nedeni ile öncelikle her gün bir şişe doğal maden suyu içilmesi gerektiğini söyleyen Aşkın Uzel, bu aylarla birlikte artan sıcaklık nedeniyle beslenmenin insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirttti. Uzel, yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılması gerektiğini ifade ederek, konuşmasına şu şekilde devam etti;
Kızartmaya dikkat: - Kızartma yerine; haşlama, ızgara, kendi suyunda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalı. Ana ve ara öğünler mutlaka tüketilmeli. Uzun süre aç kalan metabolizma yağ depolar. Bu nedenle mutlaka her gün 3 ana ve 3 ara öğün tüketilmeye çalışılmalı.
Su içilmeli: - Yine artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için her gün en az 2-2.5 litre su içilmeli. Su haricinde süt, ayran, soda, limonata, soğuk bitki çayları, şekersiz kompostolar ve taze sıkılmış meyve suyu gibi içecekler doğru tercihlerdir.
Günde en az 5 porsiyon..: - Vücut direncini artırmak ve yeterli miktarda vitamin ve mineral alınmasını sağlamak için sebze ve meyve çeşitlerinden yararlanılması önemlidir. Bu nedenle günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesi gerekir