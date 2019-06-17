Yaz aylarında nasıl beslenilmelidir işte tüketmemeniz gereken besinler

Yaz aylarında vücudun iyon ve mineral kaybının oldukça fazla olması nedeni ile öncelikle her gün bir şişe doğal maden suyu içilmesi gerektiğini söyleyen Aşkın Uzel, bu aylarla birlikte artan sıcaklık nedeniyle beslenmenin insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirttti. Uzel, yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılması gerektiğini ifade ederek, konuşmasına şu şekilde devam etti;