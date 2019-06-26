Yayalar ile polisler arasında güldüren diyaloglar!

"Ölecek olan benim boşver abla, niye yazıyorsunuz"

Kırmızı ışıkta geçen Ramazan A. (21), "21 yıldır ilk defa kırmızıda geçtim diye bir ceza yiyorum" diye konuşunca kadın polis memuru, "Araçların arasından geçtiniz. Araçlar size çarpabilirdi" dedi. Bunun üzerine Ramazan A., "Ölecek olan benim boş ver abla niye yazıyorsunuz? 108 TL nedir? Kırmızı da geçmeye 108 TL mi yazıyorsun? Arabaya o kadar yazmıyorsun. Sabah sabah neyin cezası? Bırakın ya. 108 TL nedir? Biz, çalışıyoruz o kadar kazanmıyoruz" diyerek tepki gösterdi.