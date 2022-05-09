Yaya yolunu İSPARK'a çevirdiler! Ümraniye esnafı İBB'ye isyan etti
İSTANBUL Ümraniye'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından trafiğe kapatılarak yaya yolu yapılacağı söylenen alana İSPARK kuruldu. Çevre esnafıysa mağdur olduğunu belirterek İSPARK girişini taşıdığı saksılarla kapattı.
İSTANBUL Ümraniye'de trafik akışı olan caddeyi kapatarak yaya yolu yapılacağını belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte alanı İSPARK'a çevirdi.
Yapılan düzenleme sonrası çevre esnafı mağdur olduğunu belirterek alanın yaya yoluna çevrilmesini istedi.
Bir grup esnaf getirdikleri forklift aracıyla tonlarca ağırlıktaki saksıları İSPARK önüne koydurarak girişleri kapattı.
Konuyla ilgili gerekli şikayetlerde bulunduklarını ancak geri dönüş alamadıklarını belirten çevre esnafı Abdurrahman Demir, "Biz aylardır bu sorunla uğraşıyoruz. Yaya yolu denilen yeri İSPARK araçlarla işgal etti. Buradaki araç yoğunluğu bizim işlerimizi etkiledi. Biz de bu sebeple İSPARK girişini kapattık. Bu konu için gerekli yerlere müracaat ettik. Kimse bize yardımcı olmadı. Biz de esnaf arkadaşlarla bir karar alarak burayı araç girişine kapattık. Biz burada otopark istemiyoruz. Yaya yolu olacağı söylenen alana İSPARK yapmak ne kadar doğru?" diye konuştu.