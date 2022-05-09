Yaya yolunu İSPARK'a çevirdiler! Ümraniye esnafı İBB'ye isyan etti

Konuyla ilgili gerekli şikayetlerde bulunduklarını ancak geri dönüş alamadıklarını belirten çevre esnafı Abdurrahman Demir, "Biz aylardır bu sorunla uğraşıyoruz. Yaya yolu denilen yeri İSPARK araçlarla işgal etti. Buradaki araç yoğunluğu bizim işlerimizi etkiledi. Biz de bu sebeple İSPARK girişini kapattık. Bu konu için gerekli yerlere müracaat ettik. Kimse bize yardımcı olmadı. Biz de esnaf arkadaşlarla bir karar alarak burayı araç girişine kapattık. Biz burada otopark istemiyoruz. Yaya yolu olacağı söylenen alana İSPARK yapmak ne kadar doğru?" diye konuştu.