Yay cinsellik uyumu kadın ve erkek
Yay burcu cinsellik uyumu kadın ve erkek için detaylarıyla haberimizde. Cinselliğe önem veren burçların başında gelen Yay burcu cinsel olarak Balık, Terazi , Yengeç ile uyumludur. Peki Yay-Koç, Yay-Boğa, Yay-İkizler, Yay-Yengeç, Yay-Aslan, Yay-Başak, Yay-Terazi, Yay-Akrep, Yay-Yay, Yay-Oğlak, Yay-Kova, Yay-Balık cinsellik uyumu tablosu ne diyor, Yay erkeği ve Yay kadını cinsellikte ne ister, nasıl davranır?
Yay cinsellik uyumu burç burç detaylarıyla haberimizde. Yay erkeği ve Yay kadını cinsellikte ne ister, Yay kadını ve erkeğinin aşk ve cinsel hayattaki davranışları nasıldır sorularının yanıtları ile Yay-Koç, Yay-Boğa, Yay-İkizler, Yay-Yengeç, Yay-Aslan, Yay-Başak, Yay-Terazi, Yay-Akrep, Yay-Yay, Yay-Oğlak, Yay-Kova, Yay-Balık cinsellik uyumu tablosunun detayları kadın ve erkekler için cinsellik uyumu farklarının detayları haberimizde. Yay burcu genel yapısı itibariyle oldukça maceracı ve eğlencelidir, bunu seks yaşantısına da yansıtır. Seks yay burçları için önemlidir. Cinsellik sırasında yeni ve uçuk şeyler denemekten hoşlanır. Planlanmış ilişkileri tercih etmez, aşırı duygusallıktan ve bağlanmaktan hoşlanmaz, farklı heyecanlar arar. Kaçamak ilişkiler yaşamak onu daha da heyecanlı ve tutkulu kılar. Hayallerinde bir partner yaratmıştır ve onu bulana kadar bu tarz ilişkiler yaşamaya devam eder. Seks öncesi uzun konuşmalar yaparak karşısındakini tanımak ister. Sekste altta olmayı tercih eder.Sevişmek için egzotik ortamları tercih eden Yay burçları uzun öpüşmelerden hoşlanmaz. İşte Yay burcu cinsellik uyumunu diğer burçlarla ilişkisinin detayları...
Yay ve Koç cinsellik uyumu kadın erkek: İki ateş burcunun ilişkisi oldukça iyidir. Her an patlamaya hazır olsalar da onlar gerek fizik, gerekse ruhsal açıdan rahatça anlaşabilirler. Cinsel hayat dışında da yapacakları ve paylaşacakları çok şeyleri vardır. Zaten bu ikilinin uyumunu cinsellik haricinde de pek çok konu belirler. Seks açısından ikili harikalar yaratır ve bu ilişki uzun vadeli olacaktır.
Yay ve Boğa cinsellik uyumu kadın erkek: Yay’ın pervasızlığı ve maceracılığı ile Boğa’nın hükmetme duygusu hiç bağdaşmaz. Yay daima anlık yaşar. Boğa ise uzun vadeli ve belirli bir yaşantıdan hoşlanır. Aralarındaki cinsel uyum hiç iç açıcı değildir. Çünkü Yay cinselliği anlık olarak yaşamaya meyillidir. Bir anlık zaafa kapılsalar bile bu ikili her bakımdan uyumsuzdur.
Yay ve İkizler cinsellik uyumu kadın erkek: Karşıt burçların birbirlerini çektiklerinin söylenmesine rağmen bu ikilinin ilişkisi ideal bir ilişki değildir. İkisi de hareketlidir,ikisi de maceracıdır. Ancak birbirlerinin yoluna değil kendi yollarına giderler. Bir süre sonra İkizler’in eleştirilerinden sıkılan Yay kaçar. Cinsel ilişkileri heyecan verici olmasına rağmen bu ikilinin beraberliği uzun vadeli değildir.