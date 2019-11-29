Yay cinsellik uyumu kadın ve erkek

Yay cinsellik uyumu burç burç detaylarıyla haberimizde. Yay erkeği ve Yay kadını cinsellikte ne ister, Yay kadını ve erkeğinin aşk ve cinsel hayattaki davranışları nasıldır sorularının yanıtları ile Yay-Koç, Yay-Boğa, Yay-İkizler, Yay-Yengeç, Yay-Aslan, Yay-Başak, Yay-Terazi, Yay-Akrep, Yay-Yay, Yay-Oğlak, Yay-Kova, Yay-Balık cinsellik uyumu tablosunun detayları kadın ve erkekler için cinsellik uyumu farklarının detayları haberimizde. Yay burcu genel yapısı itibariyle oldukça maceracı ve eğlencelidir, bunu seks yaşantısına da yansıtır. Seks yay burçları için önemlidir. Cinsellik sırasında yeni ve uçuk şeyler denemekten hoşlanır. Planlanmış ilişkileri tercih etmez, aşırı duygusallıktan ve bağlanmaktan hoşlanmaz, farklı heyecanlar arar. Kaçamak ilişkiler yaşamak onu daha da heyecanlı ve tutkulu kılar. Hayallerinde bir partner yaratmıştır ve onu bulana kadar bu tarz ilişkiler yaşamaya devam eder. Seks öncesi uzun konuşmalar yaparak karşısındakini tanımak ister. Sekste altta olmayı tercih eder.Sevişmek için egzotik ortamları tercih eden Yay burçları uzun öpüşmelerden hoşlanmaz. İşte Yay burcu cinsellik uyumunu diğer burçlarla ilişkisinin detayları...