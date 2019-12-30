Yay 2020 burç yorumları yıllık aşk para kariyer falı

2020 Yay burcu aşk falı

Bekar olsanız da olmasanız da, bu yıl aşk hayatınızda bir hız değişikliği isteyeceksiniz. Bekarsanız, yeni bir ortak aramaya başlamak için iyi bir zaman. Muhtemelen bir arkadaşınızla veya eski sevgilinizle değil, yeni biriyle aşka yelken alacaksınız. Yeni şeyler denerseniz veya yeni yerlere giderseniz yeni insanlarla tanışmanız daha olasıdır.

Zaten bir ilişkiniz varsa, aşk hayatınız özellikle 2020'deki Merkür gerilemesi zamanlarında sıkıntılı bir duruma dönüşürse yolları ayırmakta fayda var. Ancak, işler yolunda gidiyorsa ilişkiyi bir sonraki seviyeye taşımak için de harika bir yıldasınız. 2020'de arkadaşlarınız ve aile ilişkilerinizde de değişiklikler olacak. Yay 2020'de evlenecek veya hamile kalacak gibi sorular aklınızda olacak. Ruhlarını korumak için bu insanlar etrafında daha iyimser olmanız gerekecek. Bu yıl karar vermelerine yardımcı olmak istiyorsanız, bunu hassas bir şekilde yapın; bu konuda saldırgan olmayın.