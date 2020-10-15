Yavuz Bingöl kardeşini kanserden kaybetti cenazede güçlükle ayakta kaldı

Kız kardeşinin ölümü ile adeta sarsılan Bingöl, cenaze töreni sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maalesef kaybettik kardeşimizi. Allah mekanını cennet eylesin. Çok genç yaşta kaybettik. 2 yıldır kanserdi. Yenemedi" dedi.