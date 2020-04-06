Yavuz Bingöl dede oldu kızı Türkü Bingöl mutlu haberi Instagram'dan verdi
Yavuz Bingöl'ün mutlu günü, dede oldu. Kızı Türkü Bingöl Yüncü'nün oğlu Aslan dünyaya geldi. Türkü Bingöl, mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Yavuz Bingöl'ün kızı Türkü Bingöl, 2018 yılında hayatını Mert Yüncü ile birleştirmiş ve dünyaevine girmişti. Mutlu bir birliktelik yaşayan Türkü Bingöl ve Mert Yüncü, evliliklerini bebekleriyle taçlandırdı.
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Türkü Bingöl ve Mert Yüncü, dün anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Çift, dün oğulları Aslan'ı kucaklarına aldı.
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İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Türkü Bingöl, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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"Allah isteyen herkese nasip etsin" diyen Bingöl, paylaşımına şu notu düştü:
''Hayatımın en mutlu günü... Hislerimi anlatacak kelime bile bulamıyorum. Doktorlarım ve canım ebem; size ne kadar teşekkür etsem az.''
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