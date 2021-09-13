Yattara'dan bomba itiraf: Karım beni kesti ve yaktı'
TRABZONSPOR'un eski yıldızı ve daha önce birçok kez çapkınlıklarıyla gündeme gelen İbrahim Yattara, eşinin kendisini bir kere kestiğini bir kere de yaktığını söyledi.
İbrahim Yattara, yaptığı açıklamalarla herkesin ağzını açık bıraktı. Atakan Kurt'un Youtube hesabına eşi hakkında bomba açıklamalarda bulunan Yattara, eşinin kendisini bir kere kestiğini bir kere de yaktığını söyledi. Daha önce birçok kez çapkınlıklarıyla gündeme gelen Yattara, eşi Aminata Pendessa’nın çok kıskanç olduğunu söyledi.
Trabzonspor'da oynadığı dönemde yeteneğiyle kendine hayran bırakan Yattara, YouTube'da Atakan Kurt'a önemli açıklamalarda bulundu.
“Karım beni bir kez kesti, bir kez de ben uyurken peçete yakıp üzerime attı"
Futbolcu, ağızları açık bırakan bir açıklama yapınca sosyal medyada gündem oldu. Yattara açıklamasında “Karım beni bir kez kesti, bir kez de ben uyurken peçete yakıp üzerime attı. Bana zaten ‘Seni bir gün öldüreceğim’ demişti. Korkuyorum tabii ama onu seviyorum, o da beni seviyor. Onu bırakmam. Artık çocuklar büyüdü, daha sakinim şimdi" diye konuştu.
Yattara başka çarpıcı açıklamalara da imza attı. Atakan Kurt'un youtube hesabına yaptığı açıklamada "Selçuk İnan Trabzonspor forması giyerken tüm pasları Burak Yılmaz'a atardı" dedi.