Yatırımını ilk kez açıkladı 20 taksi plakası var mı? 'Ağrıyla uyandım' deyip Gülben Ergen anlattı
Seni Kırmışlar albümüyle müzik piyasasına geçtiğimiz aylarda dönen Gülben Ergen çarpıcı açıklamalarıyla olay oldu.
48 yaşındaki pop müziği şarkıcı ve manken Gülben Ergen, açıklamalarıyla, sözleriyle sık sık magazin gündemine damgasını vurdu. Son günlerde albümü, nft satışı, koronavirüse yakalanmasıyla sık sık olay olan Ergen, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuştu.
“Bana, unutmayın ki, hiçbir şey olmaz” sözünü NFT’den satışa çıkardın. Günlerdir bu NFT ne, anlamaya çalışıyor ama çözemiyorum. Sen nasıl çözdün de hemen işe dahil oldun?
Hemen memen çözmedim, hâlâ daha iyi öğrenmeye çalışıyorum. Kendini yenilemeyen ve isminin kredisinden tüketenlerden olmayı sevmiyorum. Kendi seçimlerimle yenilenmeyi ve heyecanı seviyorum.
Bu sözü satışa çıkarma fikri nereden çıktı?
Bu sözün ekmeğini bir ben yemedim (gülüyor). Maşallah ne bardakları kaldı yapılmayan, ne tişörtleri, bandanaları, ne şapkaları. Bunlar sosyal medyada gördüklerim. Hoşuma da gitti, dava açıp hak da talep etmedim. ‘Dadı’nın, ‘Gülben Ergen’in patentlerini satın aldığım gibi “Bana unutmayın ki, hiçbir şey olmaz” lafının da haklarını satın aldım. Magazinde dillere pelesenk olmuş, popüler kültürün bir parçası olmuş... Ben de bununla giriş yapmak istedi
Geliri kurucusu olduğun ‘Çocuklar Gülsün Diye Derneği’ne gidecek. Ama sence bu sözün maddi değeri ne kadar olur?
Maddi değeri hiç önemli değil. Mesele yeniliklere açık olmak, kendinle dalga geçip bunu satışa çıkartmak. NFT adına şahane ses getirdiğini düşünüyorum. Gülben Ergen markasına ait tasarımlarımı, kendi adıma kazanca çevirmeyi düşünüyorum. Devamı gelecek, bu çoksesli başlangıçtı.