Yatırımcısı dikkat! Ünlü bankadan altın için bomba tahmin

Gelişmelere baktığımızda Dünya Altın Konseyi verilerine göre Hindistan’da mücevher talebi geçen sene 611 tona ulaştı. Çin’de ise bu rakam yüzde 63 artarak 675 tona yükseldi. Altına dayalı yatırım fonları sekiz yılın en büyük çıkışını gerçekleştirmesine rağmen sadece bu iki ülkede 556 tonluk alımlar 2021’deki düşüşü dengeledi.