Yatırımcının dört gözle beklediği açıklama! İslam Memiş uyardı altın almalı mı satmalı mı?

Memiş, düğün yapacaklar, altın yatırımı yapmayı düşünenler ve altın borcu olanlar için 2.980 TL destek seviyesi ve 2.580 dolar ons fiyatını takip etmelerini tavsiye ediyor. “Elinde altın olanlar, bu dönemde satmamalı. Yükselişler devam edecek, ve şu anki düşüşler yılın son fırsatıdır,” diyerek, yatırımcıların bu ay sonuna kadar alım fırsatlarını değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.