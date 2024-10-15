Yatırımcının dört gözle beklediği açıklama! İslam Memiş uyardı altın almalı mı satmalı mı?
Altın ve döviz piyasalarındaki hareketlilik yatırımcıları endişelendirdi. Peki ne yapmalı. Hızla 3 bin liraya doğru ilerleyen gram altındaki bu yükseliş sürecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından 2 bin 918 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 980 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 830 liradan satılıyor. Finans Analisti İslam Memiş, altın ve döviz yatırımcıları için Haber Global'den Şifa Kaymak'a değerlendirmelerde bulundu.
Şu an gram altının 3.070 TL, ons altının ise 2.666 dolar seviyesine yükseldiğini belirten Memiş, ilerleyen günlerde fiyatlarda bir miktar düşüş beklediğini ifade etti. Ancak bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve altının tekrar yukarı yönlü bir hareket göstereceğini öngörüyor.
Memiş, düğün yapacaklar, altın yatırımı yapmayı düşünenler ve altın borcu olanlar için 2.980 TL destek seviyesi ve 2.580 dolar ons fiyatını takip etmelerini tavsiye ediyor. “Elinde altın olanlar, bu dönemde satmamalı. Yükselişler devam edecek, ve şu anki düşüşler yılın son fırsatıdır,” diyerek, yatırımcıların bu ay sonuna kadar alım fırsatlarını değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.
İslam Memiş ayrıca döviz piyasasıyla ilgilenenlere de dikkatli olmalarını tavsiye etti. Genel trendin yukarı yönlü olduğunu belirten Memiş, dolar/TL kurunda 36-37 TL direnç seviyesine dikkat çekti. Dövizle ticaret yapanların, yaşanan düşüşlerin kalıcı olmayacağını bilmeleri gerektiğini söyledi.