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Yatırımcılar temkinli! 10 Ağustos gram altın 1033 lira oldu analistlerden flaş yorum

Anadolu Ajansı
Yatırımcılar temkinli! 10 Ağustos gram altın 1033 lira oldu analistlerden flaş yorum

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, gün 1.033,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 1.033 lira seviyesinde işlem görüyor. Analistler yatırımcıların temkinli davrandığını söylüyor.

Yatırımcılar temkinli! 10 Ağustos gram altın 1033 lira oldu analistlerden flaş yorum

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.033 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.695 lira, Cumhuriyet altını da 6.922 liradan satılıyor.

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Yatırımcılar temkinli! 10 Ağustos gram altın 1033 lira oldu analistlerden flaş yorum

Dün yüzde 0,3 artışla günü 1.794,4 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının altında 1.790,2 dolardan işlem görüyor.

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Yatırımcılar temkinli! 10 Ağustos gram altın 1033 lira oldu analistlerden flaş yorum

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı enflasyon verileri öncesinde artan belirsizliklerle yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.

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Yatırımcılar temkinli! 10 Ağustos gram altın 1033 lira oldu analistlerden flaş yorum

Analistler, bugün ayrıca ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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