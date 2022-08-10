Yatırımcılar temkinli! 10 Ağustos gram altın 1033 lira oldu analistlerden flaş yorum
Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, gün 1.033,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 1.033 lira seviyesinde işlem görüyor. Analistler yatırımcıların temkinli davrandığını söylüyor.
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.033 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.695 lira, Cumhuriyet altını da 6.922 liradan satılıyor.
Dün yüzde 0,3 artışla günü 1.794,4 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının altında 1.790,2 dolardan işlem görüyor.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı enflasyon verileri öncesinde artan belirsizliklerle yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.
Analistler, bugün ayrıca ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.