Yatalak ve konuşamayan eşine 10 yıldır gözü gibi bakıyor!
Kayseri'de yaşayan 70 yaşındaki Ali İhsan Kılıçer, 10 yıl önce geçirdiği felç sonrası yatalak kalan 48 yıllık eşi Sabiha Kılıçer'i bir an olsun yalnız bırakmıyor. Ali İhsan Kılıçer, AA muhabirine, eşinin felç sonrası yatalak kalmasının hayatında birçok şeyi değiştirdiğini belirtti.
Mutlu bir evlilik sürdüren ve 2 çocuk büyüten çiftin hayatı 10 yıl önce Sabiha Kılıçer'in geçirdiği beyin kanaması sonucu felç olmasıyla bir anda değişti.
Kılıçer, zamanla konuşma, yürüme ve hareket kabiliyetini kaybeden eşine evde bakmaya başladı.
İlerleyen yaşının zorluklarına aldırmayan ve eşine duyduğu sevgiyle hareket eden Kılıçer, gözleriyle anlaştığı hayat arkadaşına adeta bebek gibi bakıyor.