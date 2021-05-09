'Yataktan kalkamaz oldum' deyip Derya Uluğ anlattı: 1 dilim ekmek için dua edip...

Ne gibi bedeller?

Kadın şarkıcıların yaşadığına benzer birçok şey... Gündüzleri okulda talebe bir çocukken geceleri bir genç kız olup sahneye çıkıyordum. Gün içinde iki ayrı insan olmak çok zordu. İki sene hiç uyumadım neredeyse. Sınavlara yollarda çalışıyordum. Bir çocuk için çok çarpıcıydı.