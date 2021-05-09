'Yataktan kalkamaz oldum' deyip Derya Uluğ anlattı: 1 dilim ekmek için dua edip...
Okyanus şarkısıyla müzik piyasasında yıldızı parlayan Derya Uluğ geçirdiği zor zamanları, bilinmeyenleri anlattı.
35 yaşındaki pop müziği şarkıcısı Derya Uluğ, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuştu. Başarılı şarkıcı hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.
Seninki için bir günde gelen şöhret diyebilir miyiz?
‘Okyanus’ şarkısı bir gecede patladı, benim hikâyem de öyle görünüyor. Ama onun öncesinde, yılların eğitimi ve sahne tecrübesi var. 16 yaşımdan beri sahnedeyim. Küçük yaşlardan itibaren çok bedel ödediğimi düşünüyorum.
Ne gibi bedeller?
Kadın şarkıcıların yaşadığına benzer birçok şey... Gündüzleri okulda talebe bir çocukken geceleri bir genç kız olup sahneye çıkıyordum. Gün içinde iki ayrı insan olmak çok zordu. İki sene hiç uyumadım neredeyse. Sınavlara yollarda çalışıyordum. Bir çocuk için çok çarpıcıydı.
Maddiyat için mi sahneye çıkmaya başladın?
Sekiz yaşında müzik derslerine başladım, nota öğrendim. 11 yaşında keman çalıyordum. Ayna karşısında şarkı söylüyordum hep. Lisede arkadaşlarımdan birinin babası müzisyendi, ondan teklif geldi. Annem “Her gittiğin sahnede yanında ben de olursam kabul ederim” dedi. 19 yaşıma kadar da hep yanımdaydı. İyi ki... O yaşta beni birçok şeyden korumuştur.