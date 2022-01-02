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Yataktan çıplak pozunu paylaşıp sildi! Serkay Tütüncü Twitter'ın diline düştü: 'Burcu Özberk'le öpüştü' denmişti

Yataktan çıplak pozunu paylaşıp sildi! Serkay Tütüncü Twitter'ın diline düştü: 'Burcu Özberk'le öpüştü' denmişti

Masumiyet ve Afili Aşk dizileriyle yıldızı parlayan oyuncu Serkay Tütüncü, özel hayatıyla gündem olmaya devam ederken son paylaşımı takipçilerini şok etti.

Yataktan çıplak pozunu paylaşıp sildi! Serkay Tütüncü Twitter'ın diline düştü: 'Burcu Özberk'le öpüştü' denmişti

2019-2020 sezonunda yayınlanan “Afili Aşk” dizisinde birlikte rol alan Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü hakkında o dönem aşk dedikoduları çıkmış, Özberk “Arkadaşız” diyerek iddiayı yalanlamıştı.

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Yataktan çıplak pozunu paylaşıp sildi! Serkay Tütüncü Twitter'ın diline düştü: 'Burcu Özberk'le öpüştü' denmişti

İki isim, geçtiğimiz ay Ulus29’da düzenlenen bir doğum günü partisinde bir araya gelmişti.

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Yataktan çıplak pozunu paylaşıp sildi! Serkay Tütüncü Twitter'ın diline düştü: 'Burcu Özberk'le öpüştü' denmişti

Olaya şahit olanların anlattığına göre, Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü, gecede kimseye aldırmadan dudaktan öpüşmüştü.

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Yataktan çıplak pozunu paylaşıp sildi! Serkay Tütüncü Twitter'ın diline düştü: 'Burcu Özberk'le öpüştü' denmişti

İkilinin yakınlaşması, iddia göre gece boyu devam etmişti. 

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