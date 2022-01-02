Yataktan çıplak pozunu paylaşıp sildi! Serkay Tütüncü Twitter'ın diline düştü: 'Burcu Özberk'le öpüştü' denmişti
Masumiyet ve Afili Aşk dizileriyle yıldızı parlayan oyuncu Serkay Tütüncü, özel hayatıyla gündem olmaya devam ederken son paylaşımı takipçilerini şok etti.
2019-2020 sezonunda yayınlanan “Afili Aşk” dizisinde birlikte rol alan Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü hakkında o dönem aşk dedikoduları çıkmış, Özberk “Arkadaşız” diyerek iddiayı yalanlamıştı.
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İki isim, geçtiğimiz ay Ulus29’da düzenlenen bir doğum günü partisinde bir araya gelmişti.
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Olaya şahit olanların anlattığına göre, Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü, gecede kimseye aldırmadan dudaktan öpüşmüştü.
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İkilinin yakınlaşması, iddia göre gece boyu devam etmişti.
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