Yatakta atletli poz başına bela oldu Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'a büyük şok

Adana'da sürdürdükleri yaşamı sürekli sosyal medya hesabından paylaşan Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz aylarda eşinin yatakta atletli bir pozunu paylaşmıştı. Daha sonra ise Ali Uğur Aktaş'ın, fotoğrafını Beyaz TV'de yayınlayan Bilal Özbilge'yi telefonla arayıp tehdit ve hakaret ettiği söylenmişti.