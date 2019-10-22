Yatakta atletli poz başına bela oldu Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'a büyük şok
Yeliz Yeşilmen'in 17 yıllık iş adamı eşi Ali Uğur Akbaş hakkında, yapımcı Bilal Özbilge'ye kendi fotoğrafını paylaştığı gerekçesiyle hakaret ettiği davadan yakalama kararı çıktı.
Adana'da sürdürdükleri yaşamı sürekli sosyal medya hesabından paylaşan Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz aylarda eşinin yatakta atletli bir pozunu paylaşmıştı. Daha sonra ise Ali Uğur Aktaş'ın, fotoğrafını Beyaz TV'de yayınlayan Bilal Özbilge'yi telefonla arayıp tehdit ve hakaret ettiği söylenmişti.
Bu nedenle iş adamı Akbaş hakkında ‘Hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Akbaş, şikayetin ardından soruşturma aşamasında telefon konuşmasını içeren ses kaydının kendisine ait olmadığını belirtmişti.
Dava bugün görüldü: İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya Bilal Özbilge ve her iki tarafın avukatları katılırken, sanık Uğur Akbaş katılmadı.
Yakalama kararı çıkarıldı: Özbilge’nin avukatı Levent Karakoç, sanığın adreslerine tebligat çıkarıldığını fakat tebligatların iade edildiğini belirterek, savunması alınmadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Mahkeme, sanık Uğur Akbaş hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.