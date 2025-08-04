Yatak sahnesi gündem olmuştu! Mine Kılıç Uzak Şehir'den ayrılıyor mu?

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR, AYRILIK İDDİALARI GÜNDEMDE

Geçtiğimiz sezona damgasını vuran Uzak Şehir dizisinin ikinci sezonu büyük bir merakla bekleniyor. Ayna Yapım imzalı ve Mardin'de çekimleri devam eden dizinin yeni bölümlerine dair detaylar henüz açıklanmazken, kulislerde dolaşan son gelişme izleyicileri şaşırttı.