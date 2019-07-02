Yatak pozu paylaştı Zalim İstanbul'un Ceren'ini herkes çıplak sandı
Zalim İstanbul Kanal D'nin ses getiren dizilerinden biri oldu. Unutulmaz bir sezon finali ile tatile giren dizinin seksi oyuncusu Bahar Şahin'in yatak pozu ise takipçilerini ikiye böldü.
Kanal D'nin daha ilk bölümü ile dikkatleri üzerine çeken dizisi Zalim İstanbul farklı senaryosu ile de çok konuşuldu. Usta oyuncuların yanı sıra genç isimlerinde kadroda olduğu dizi reytinglerde de kanalın yüzünü güldürdü.
Sezon finali yapan dizinin yeni bölümleri için geri sayım başlarken Zalim İstanbul ile yıldızı parlayan genç oyuncu Bahar Şahin'im instagrama koyduğu bir fotoğraf takipçilerini ikiye böldü.
Dizide entrikaları ile tüm aileyi karıştıran Ceren Yılmaz karakterine başarılı bir şekilde hayat veren Bahar Şahin'in paylaştığı yatak pozunu takipçileri çıplak sanınca yorum yağdı.
Kısa sürede yüzlerce yorum alan yatak pozunda Şahin'i herkes çıplak sandı ama daha sonra dikkatli takipçiler tarafından bu paylaşımın diziden bir kare olduğu ortaya çıktı.