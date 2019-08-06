Yatak pozu olay olan Rihanna yine farkını ortaya koydu! Kıyafeti festivale damga vurdu!
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, memleketi Barbados'ta düzenlenen Crop Over Festivali'ne pembe tüylü kıyafeti ile damga vurdu.
Barbados'lu dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, her sene olduğu gibi bu sene de Barbados'ta düzenlenen Crop Over Festivali'ni kaçırmadı. Rihanna, Barbados'ta başlayan ve kölelik sırasında şeker kamışı tarlalarında ilk başlarında başlayan geleneksel bir hasat festivali olan Crop Over'a kostümüyle damga vurdu.
Dünyaca ünlü şarkıcı, Crop Over için yine kendisinden beklendiği gibi oldukça ilginç bir kıyafet seçti. Ri-ri dev pembe tüylerle süslü kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Barbados hükümeti tarafından ülkesinin Sıra Dışı ve Tam Yetkili Elçisi olarak atanan Rihanna, yeşil makyajıyla da stilini tamamladı.
Barbados’ta her yıl Temmuz sonu, Ağustos başında hasat kutlamalarının yapıldığı festivalde Ağustos'un ilk Pazartesi günü kutlama düzenleniyor.