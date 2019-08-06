Yatak pozu olay olan Rihanna yine farkını ortaya koydu! Kıyafeti festivale damga vurdu!

Barbados'lu dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, her sene olduğu gibi bu sene de Barbados'ta düzenlenen Crop Over Festivali'ni kaçırmadı. Rihanna, Barbados'ta başlayan ve kölelik sırasında şeker kamışı tarlalarında ilk başlarında başlayan geleneksel bir hasat festivali olan Crop Over'a kostümüyle damga vurdu.