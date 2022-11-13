Yatak odasında korkunç halde bulundu! Bursa'da vahşet
İhlas Haber Ajansı
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BURSA'dan son gelen haber korkunç! 36 yaşındaki Nazlı'ya ulaşamayan yakınları eve geldiğinde genç kadını kanlar içinde buldu. Şüpheliler her yerde aranıyor.
Nazlı Meral’e (36) ulaşamayan yakınları evine geldi. Kapıyı açan yakınları yatak odasına baktığında Meral’i bıçaklanmış şekilde hareketsiz görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi.
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Olay yerine gelen ekipler Meral’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının 3 farklı yerinden bıçaklandığını belirledi.
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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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