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Yatak odasında korkunç halde bulundu! Bursa'da vahşet

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Yatak odasında korkunç halde bulundu! Bursa'da vahşet

BURSA'dan son gelen haber korkunç! 36 yaşındaki Nazlı'ya ulaşamayan yakınları eve geldiğinde genç kadını kanlar içinde buldu. Şüpheliler her yerde aranıyor.

Yatak odasında korkunç halde bulundu! Bursa'da vahşet

 Nazlı Meral’e (36) ulaşamayan yakınları evine geldi. Kapıyı açan yakınları yatak odasına baktığında Meral’i bıçaklanmış şekilde hareketsiz görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. 

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Yatak odasında korkunç halde bulundu! Bursa'da vahşet

 Olay yerine gelen ekipler Meral’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının 3 farklı yerinden bıçaklandığını belirledi.

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Yatak odasında korkunç halde bulundu! Bursa'da vahşet

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Yatak odasında korkunç halde bulundu! Bursa'da vahşet
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