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Yatak odası itirafına şaşırtan yanıt! Selin Şekerci evlilik açıklaması geldi

Yatak odası itirafına şaşırtan yanıt! Selin Şekerci evlilik açıklaması geldi

BluTV'de yayınlanan Yeşilçam dizisindeki rolüyle gündeme gelen Selin Şekerci ve İbrahim Selim'den evlilik açıklaması geldi.

Yatak odası itirafına şaşırtan yanıt! Selin Şekerci evlilik açıklaması geldi

Yaşadıkları sürpriz aşk ile çok konuşulan Selin Şekerci ve İbrahim Selim çifti, Cihangir sokaklarında yürürken görüntülendi. İkili, muhabirlerle konuşarak kendilerine sorulan soruları cevapladı.

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Yatak odası itirafına şaşırtan yanıt! Selin Şekerci evlilik açıklaması geldi

Bir arkadaşlarının mekanından çıktıklarını söyleyen çift, beraber çıktıkları tatilin güzel geçtiğini, zaten magazincilerin kendilerini görüntülediğini anlattı.

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Yatak odası itirafına şaşırtan yanıt! Selin Şekerci evlilik açıklaması geldi

İlişkileri hakkında yöneltilen sorulara çift "Her şey yolunda gidiyor" cevabını verdi. 


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Yatak odası itirafına şaşırtan yanıt! Selin Şekerci evlilik açıklaması geldi

Çift evlenip evlenmeyecekleri sorulduğunda ise "Biz bilmeyiz öyle şeyleri" açıklamasını yaparak kahkaha attı.

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