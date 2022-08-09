Yatağın hangi tarafında yattığınız ruh halinizi etkiliyor
Yapılan bir araştırma, gece uyurken yatağın sağı veya solunda yatmanızın ruh halinize etki ettiğini ortaya çıkardı.
İngiliz kuruluşu British Wool, uyku pozisyonları ile ilgili bir araştırma yaptı. Yapılan araştırma neticesinde uyurken yatağın sol tarafında uyuyan kişiler, sağ tarafta yatan kişilere kıyasla daha iyimser hissediyor.
1500 kişi ile yapılan ankete göre, yatağın sol tarafında uyuyanların yüzde 66'sı kendilerini "bardağın dolu tarafını gören" türden kişiler olarak nitelendirirken, sağ tarafta uyuyanların oranıysa yüzde 60.
Ayrıca sağ tarafta uyuyanların iyi bir espri anlayışına sahip olma olasılığı (yüzde 38) sol tarafta uyuyanlara kıyasla daha düşük.
Sağ tarafta uyuyan kişilerin (yüzde 48), sol tarafta uyuyanlara (yüzde 40) kıyasla geceleri sıcakladıklarında uykularının bölünme olasılığı da daha yüksek.