Yatağa girdi poz verdi Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si instagramı yıktı
ATV ekranlarının çok izlenen dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ederken dizinin oyuncuları da sosyal medyada yakın mercek altında. Dizide Gaffur'un eşi Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci ise gerçek hayatta bambaşka biri.
Bir Zamanlar Çukurova ATV'nin en çok ses getiren ve en çok izlenen dizilerinin başında. İlk bölümden beri izleyiciyi içine çeken senaryosu ile alkış toplayan oyuncu kadrosunu bir araya getiren dizi seyirciden de her hafta tam not alıyor.
Perşembe akşamları reyting listesinde adını her hafta zirveye yazdırmayı başaran dizi kanalında yüzünü güldürüyor. Çukurova'nın hikayesinin anlatan dizinin başrol oyuncuları kadar yan rol oyuncuları da sosyal medyanın dilinde.
Özellikle dizide Gaffur'un eşi Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci, performansı ile bazen başrol oyuncularına kafa tutuyor. Dizide Hünkar Hanım'ın çiftliğinde aşçı olarak çalışan Saniye özellikle 2 sezonda en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
Gerçek hayatta bambaşka biri olan ve sosyal medya hesaplarını aktif kullanan güzel oyuncu Selin Yeninci sık sık cesur paylaşımları ise takipçilerini ters köşe yapıyor.