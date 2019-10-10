Yason Burnu Yarımadasında harabeye dönen papaz evi restore ediliyor
ORDU'da, mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotların Herkül ile 'altın post'u aramak için geldiğine inanılan, arkeolojik ve doğal sit alanı Yason Burnu Yarımadası'nda, 1869 yılında yapılan Yason Kilisesi'nin yanında yer alan papaz evinin restore edilerek turizme kazandırılacak.
'Sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesine bağlı Çaytepe köyü sınırlarında yer alan, mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotların Herkül ile birlikte 'altın post'u aramak için geldiğine inanılan Yason Burnu Yarımadası, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.
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Arkeolojik ve doğal sit alanı yarımada çevresinde, deniz altındaki batıklar ve mağaraların turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.
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Proje ile 1869 yılında yapılan Yason Kilisesi'nin yanında yer alan papaz evinin aslına uygun olarak restore edilmesi için çalışma yürütülüyor.
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Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olma özelliği taşıyan Yason Burnu Yarımadası, en çok Yunan turistler tarafından ziyaret ediliyor.
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