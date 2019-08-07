Yasmin Erbil'in havuz başında bikinili pozu takipçilerini mest etti
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla güzelliğini gözler önüne seren Yasmin Erbil, yine dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Havuz başında güneşlenirken çektiği bir selfieyi hesabına yükleyen Erbil altına İngilizce olarak; “Bir selfie için asla geç değildir” notunu düştü.
Yasmin Erbil, aylarca yoğun bakımda kalan babası Mehmet Ali Erbil sağlığına kavuştuktan sonra özel bir televizyon kanalında magazin programı sunuculuğu yapmaya başladı. Erbil, bir yandan çekimler sırasındaki fotoğraflarını bir yandan ise özel hayatına dair kareleri takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.
Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları 23 yaşındaki Yasmin Erbil, kısa bir önce sunmaya başladığı magazin programında başarılı işlere imza atarken sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştığı cesur fotoğraflarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
TV100’de magazin programı sunmaya başlayan Yasmin Erbil, bugünkü yayında giydiği siyah derin göğüs dekolteli kıyafetiyle gözleri kamaştırırken genç sunucu Instagram hesabından paylaştığı karelerle sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.
Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları 23 yaşındaki Yasmin Erbil, kısa bir önce sunmaya başladığı magazin programında başarılı işlere imza atarken sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştığı cesur fotoğraflarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.