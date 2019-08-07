Yasmin Erbil'in havuz başında bikinili pozu takipçilerini mest etti

Yasmin Erbil, aylarca yoğun bakımda kalan babası Mehmet Ali Erbil sağlığına kavuştuktan sonra özel bir televizyon kanalında magazin programı sunuculuğu yapmaya başladı. Erbil, bir yandan çekimler sırasındaki fotoğraflarını bir yandan ise özel hayatına dair kareleri takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.